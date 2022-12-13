Власть 13 декабря 2022, 17:32 Производство полиэтиленовых труб открылось в Пермском крае в рамках импортозамещения

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Полиэтиленовые трубы начали производить в Пермском крае в рамках импортозамещения. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на главу администрации Нытвенского городского округа Рината Хаертдинова.

«Резидент ТОСЭР „Нытва“ ООО „Нытва Новые Технологии“ произвел первый выпуск продукции», — написал Хаертдинов.

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Он отметил, что трубы, которые производят на этом заводе, дешевле и качественнее обычных труб из чугуна и стали. В общей сложности, предприятие сможет изготавливать более 60 вариантов продукции с разными диаметром и толщиной, заключил глава округа.

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