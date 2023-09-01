Власть 01 сентября 2023, 13:37 Производство оружия на Украине отрицательно повлияет на урегулирование конфликта — Кремль Песков: производство оружия на Украине не способствует прекращению конфликта РИА «Новости»

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Появление объектов производства вооружений на украинской территории не будет способствовать урегулированию конфликта и разрядке обстановки. На это указал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

«Размещение на территории Украины объектов по производству вооружений, конечно, не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию конфликта вокруг <…> Украины», — сказал он.

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Так Песков прокомментировал новость об открыти на Украине представительств оборонных британских компаний. Они займутся производством вооружения.

Накануне Зеленский заявил, что встретился в Киеве с генеральным директором наиболее крупной корпорации оборонного сектора Великобритании BAE Systems Чарльзом Вудберном. Организация начнет свою работу на Украине. В частности, она займется производством вооружения в стране.