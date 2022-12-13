13 декабря 2022, 11:25
Производство дронов проинспектировали на Сахалине
Представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев проинспектировал производство дронов в Сахалинской области. Об этом сообщил ОТР.
По его словам, регион может стать центром по производству беспилотных летательных аппаратов.
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«Мне кажется, надо определиться с военными и делать это уже на потоке, для того, чтобы повышать качество и снижать цену», — сообщил Трутнев.
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Производственный цех должен выйти на показатель до 300 дронов в месяц уже в первом квартале следующего года. Первая партия должна выйти в количестве 100 беспилотников. Дроны смогут применяться в разведке, корректировке огня и доставке грузов.
Оружие
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