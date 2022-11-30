30 ноября 2022, 19:34
Производство аккумуляторов для электротраспорта появится в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о создании в столице производства аккумуляторов для электротранспорта. Сейчас идет поиск инвесторов для этой цели, сообщила НСН со ссылкой на пресс-службу правительства города.
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Будущего инвестора обяжут в течение трех лет создать компании, выпускающие аккумуляторы для электробусов, трамваев, электромобилей «Москвич», речного транспорта, электросамокатов и велосипедов. Правительство должно будет закупать продукцию предприятий в ближайшие семь лет. Объем необходимых инвестиций составляет не менее трех миллиардов рублей.
Москва 2022
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