«Проходного двора для всех желающих в Керченском проливе не будет. Выборочный досмотр, пограничное сопровождение, постоянный мониторинг в районе Крымского моста отвечает требованиям национальной безопасности России и позволяет сохранить мирное небо над полуостровом», — заявил Руслан Бальбек.

Так политик ответил на заявление глав МИД четырех стран о том, что Россия «должна уважать международное право» и «отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам».