«Проходного двора в Керченском проливе не будет» — в Госдуме ответили главам МИД четырех стран
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек ответил на заявление глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины, сообщил сайт RT.
«Проходного двора для всех желающих в Керченском проливе не будет. Выборочный досмотр, пограничное сопровождение, постоянный мониторинг в районе Крымского моста отвечает требованиям национальной безопасности России и позволяет сохранить мирное небо над полуостровом», — заявил Руслан Бальбек.
Так политик ответил на заявление глав МИД четырех стран о том, что Россия «должна уважать международное право» и «отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам».