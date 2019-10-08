Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

В Саратове обсудили федеральную программу по легализации теневой заработной платы. По словам заместителя руководителя ФНС России Светланы Бондарчук, данная проблема актуальна не только для субъектов Приволжского Федерального округа, но и для всех регионов страны.

Светлана Бондарчук отметила, что Приволжский федеральный округ является одним из лидеров по уровню экономического развития. Его доля в ВВП России — 15%. Здесь важна роль легкой и химической промышленности, машино- и автомобилестроения, топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплекса. Отмечается, что темпы развития промышленного производства в половине регионов ПФО превышают среднероссийский уровень. В то же время темпы поступления НДФЛ и страховых взносов («зарплатных платежей») заметно отстают от темпов поступления других налогов.

Изучение уровня заработной платы показало, что он снижается не только ниже МРОТ (11 280 рублей в месяц для России), но и ниже прожиточного минимума для субъектов РФ (в Саратовской области — 8 727 рублей в месяц). И это наблюдается не только на малых и средних предприятиях, но и на крупных, где трудятся более 2,5 тысячи человек. Из этого следует, что большая часть доходов граждан попадает в «серую» зону и помогает развивать экономику регионов.

«Задача, которая стоит перед налоговыми органами, а также региональными и федеральными властями — совместными усилиями переломить этот негативный тренд», — отметила Светлана Бондарчук.

Согласно данным Росстата и ФНС России, наблюдается заметное превышение расходов над доходами. В Республике Татарстан, например, оно составило 44,8%, или 458 миллиарда рублей в 2017 году, в Саратовской области — 31,5%, или 141 миллиарда рублей.

«В большинстве субъектов Российской Федерации разработаны и утверждены программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов, работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ. Но, тем не менее, обеление экономики идет медленными темпами», — подчеркнула Светлана Бондарчук.

С помощью новейших технологий администрирования налоговые органы могут направить эту динамику в положительную сторону. Так, благодаря риск-ориентированному подходу можно прицельно выбирать налогоплательщиков для контроля. Один из главных критериев — когда работникам платят зарплату явно меньшую, чем средняя зарплата по отрасли экономики в субъекте РФ. Когда ФНС внимательнее изучают деятельность таких компаний, обнаруживаются и другие правонарушения: необоснованное применение налоговых вычетов по НДС, неправомерное включение расходов в состав затрат, которые учитываются при вычислении налогооблагаемой прибыли компании. Такой метод помогает ФНС качественнее взаимодействовать с региональными органами труда и занятости, чтобы проверить выплату зарплаты ниже МРОТ. Сведения о нарушениях трудового законодательства о минимальном размере зарплаты налоговая служба передает в инспекции по труду и занятости. Далее проводится проверка, и недобросовестных работодателей привлекают к административной ответственности.

На сайте ФНС России есть такие сервисы, как «Прозрачный бизнес», «Проверь себя и контрагента» и другие. Они помогают бизнес-сообществу самому оценить свое положение и избежать нарушений. Еще один инструмент — это профилактическая работа сотрудников ФНС в межведомственных комиссиях по легализации теневой зарплаты, созданных при региональных и муниципальных органах власти. Там изучают сведения о работодателях, которые указывают в отчетности заниженные данные о величине заработной платы своих сотрудников. Приглашение на такую комиссию означает, что компания находится под усиленным контролем ФНС и правоохранительных органов. При этом компания может добровольно вывести деятельность и базу по НДФЛ и страховым взносам из тени. Так, с начала года налоговые органы ПФО провели порядка пяти тысяч таких комиссий и изучили деятельность более 30 тысяч работодателей с серьезным налоговым риском.

По словам вице-губернатора Саратовской области Александра Стерлюхина, вопрос оптимизации расходов на оплату труда в регионе стоит остро. По уровню средней зарплаты область занимает 13 место в ПФО (и 73 в России). В результате имеются низкие поступления по НДФЛ в консолидированный бюджет региона.

Стерлюхин добавил, что к 2024 году размер заработной платы планирует увеличить не менее чем на 63% к уровню 2019 года. Таким образом будет обеспечен ежегодный темп ее роста на 10%. Также в планах активная работа по легализации расходов на оплату труда.

Основными направлениями деятельности четырех коллегиальных органов Саратовской области и муниципальных межведомственных комиссий будет работа с недобросовестными предпринимателями, работа по видам деятельности, где высокий объем теневой занятости, совместные контрольные мероприятия с полицией. Также продолжится индивидуальная работа с предприятиями — от расширения рынков сбыта и заканчивая дебиторской задолженностью.