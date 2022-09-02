Важное 02 сентября 2022, 14:23 Поделиться Telegram

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Viber Программу параллельного импорта в России продлили Глава Минэкономразвития Решетников объявил о продлении программы параллельного импорта РИА «Новости»

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Правительство России продлило программу параллельного импорта вместе с другими мерами поддержки бизнеса в новых условиях. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил министр экономического развития Максим Решетников.

Он пояснил, что на год продлили упрощенные правила грузоперевозок и товарооборота как внутри страны, так и при экспортном транзите.

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В России также продолжат действовать меры по защите прав владельцев торговых площадей перед арендодателями из недружественных стран. Еще на один год сохранится упрощенная реализация отдельных видов лекарств.

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Министр подчеркнул, что всего кабмин продлил на год 37 принятых ранее антикризисных мер для поддержки предпринимателей.

«Второе большое направление — это поддержка импорта. Здесь продлен и параллельный импорт, и упрощенный порядок декларирования ввозимой продукции, и ускорение таможенных процедур. Все это будет дальше действовать», — заявил Решетников.

Программу параллельного импорта правительство России утвердило этой весной. Речь идет о продукции зарубежных компаний, которые прекратили поставки в страну.

Все товары, которые можно провозить в Россию по альтернативным каналам, включили в специальный реестр.

В Минпромторге подчеркнули, что речь идет только про импорт оригинальных товаров, а не контрафакт. Изначально планировалась, что программа продолжит действовать до конца этого года.

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