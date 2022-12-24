Власть 24 декабря 2022, 12:20 Программу льготного кредитования импортной продукции продлили в России Премьер РФ Мишустин продлил программу льготного кредитования импорта на 11 месяцев

Читать 360tv в

В России продлили программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции. Постановление, которое подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин, появилось на сайте кабмина.

Оно касается льготных кредитов — не более 30% ключевой ставки Центробанка с учетом трех процентных пунктов. Разницу компенсируется банкам федеральный бюджет. На 2023 год предусмотрено 15,4 миллиарда рублей таких субсидий.

Реклама

В документе отмечается, что импортеры получают льготный кредит на определенный срок, он зависит от целей займа. Для закупки сырья ставка действует год, для средств производства — три года. В список приоритетной импортной продукции вошли продукты, лекарства, автомобили, стройматериалы, сельхозмашины и электроника. Программу льготного кредитования закупок пролонгировали до 30 октября 2023 года.

Реклама

Ранее правительство России пообещало выделить Пенсионному фонду почти 1,5 триллиона рублей.