Программу газификации регионов России расширят

Программу газификации российских регионов необходимо расширить и включить в нее максимальное количество населенных пунктов и домовладений. Об этом на заседании правительства заявил президент России Владимир Путин.

Он пояснил, что нужно изменить правила поведения уже действующей программы.

«Нужно расширить программу газификации российских регионов, изменить подходы к ее реализации, чтобы распространить ее на максимальное количество субъектов федерации и населенных пунктов и домовладений», — заявил Путин.

Президент отметил, что также нужно обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов для потребителей на внутреннем рынке по приемлемым ценам.

«В условиях, когда внешние рынки сжимаются, важно нарастить поставки для российских потребителей, и чтобы стимулировать внутренний спрос, нужно добиться снижения цен там, где это возможно», — подчеркнул российский лидер.

Отдельно президент поручил правительству разработать проект перспективного плана развития нефте- и газотранспортной инфраструктуры и представить его до 1 июня.



Кроме того, необходимо ускорить реализацию уже действующих проектов для перенаправления поставки энергоресурсов на новые рынки.

Также кабмин по поручению президента разработает проект энергетической стратегии России с продленным сроком до 2050 года. Утвердить документ необходимо до 15 сентября.

В начале совещания по ситуации на энергетическом рынке Путин заявил, что в условиях снижения поставок энергоносителей в западном направлении необходимо создать инфраструктуру для экспорта на восток и юг.

«Важно закрепить тенденцию последних лет: шаг за шагом переориентировать наш экспорт на быстрорастущие рынки юга и востока. Для этого уже в ближайшее время нужно определить ключевые объекты инфраструктуры и приступить к их строительству», — заявил президент.

Президентский проект «Социальная газификация» начался весной прошлого года. Он предусматривал подведение труб к границам земельных участков с последующим платным подключением дома.

Московская область стала лидером по объемам и темпам проводимых работ в рамках президентского проекта. Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, жители заключили более 23 тысяч договоров на подключение, а газифицировано уже более 1,4 тысяч населенных пунктов.