Программу «Дальневосточный гектар» предложили применить в Арктике

Названы причины интереса россиян к программе «Дальневосточный гектар» Подробнее

«Не соглашусь, что применение в Арктике аналога дальневосточного гектара — глупость. Во-первых, в территорию Арктики входят вся Мурманская область, крупнейшие населенные пункты Архангельской области. Там что, людям дома не надо строить? Надо», — заявил Крутиков в рамках Восточного экономического форума.

По его словам, программу «Дальневосточный гектар» стоит распространить по всей России. Люди готовы брать землю под строительство даже в регионах с непростыми природно-погодными условиями.

Он добавил, что пока эта идея не обсуждалась в правительстве. По мнению замглавы Минвостокразвития, сперва необходимо выяснить, насколько люди сами заинтересованы в такой возможности, сообщил Life.