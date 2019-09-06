  • Программу «Дальневосточный гектар» предложили применить в Арктике

    06 сентября 2019, 11:15

    Ольга Чеснокова

    Программу «Дальневосточный гектар» могут распространить в Арктике. Однако сперва необходимо разобраться, насколько это может заинтересовать самих жителей региона. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на замглавы Минвостокразвития Александра Крутикова.

    Названы причины интереса россиян к программе «Дальневосточный гектар»

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    «Не соглашусь, что применение в Арктике аналога дальневосточного гектара — глупость. Во-первых, в территорию Арктики входят вся Мурманская область, крупнейшие населенные пункты Архангельской области. Там что, людям дома не надо строить? Надо», — заявил Крутиков в рамках Восточного экономического форума.

    По его словам, программу «Дальневосточный гектар» стоит распространить по всей России. Люди готовы брать землю под строительство даже в регионах с непростыми природно-погодными условиями.

    Он добавил, что пока эта идея не обсуждалась в правительстве. По мнению замглавы Минвостокразвития, сперва необходимо выяснить, насколько люди сами заинтересованы в такой возможности, сообщил Life.