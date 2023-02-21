Важное 21 февраля 2023, 12:58 Программу бесплатной газификации продолжат в России Президент Путин сообщил о продолжении действия программы бесплатной газификации РИА «Новости»

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Программа бесплатной газификации продолжит работать в России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию.

«Продолжим и программу бесплатной газификации, уже приняты решения распространить ее на социальные объекты — детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты», — сообщил Путин.

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Он добавил, что такая программа для россиян будет действовать постоянно. Для подключения своего дома человеку нужно будет обратиться к сетям газоснабежния.

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Он сообщил также, что в сферу ЖКХ в течение 10 лет власти собираются инвестировать более 4,5 триллиона рублей. Президент также сказал о важности наращивания мощности БАМа и Транссиба, о необходимости развивать Сибирь. Также нужно заниматься развитием портов Азовского и Черного моря, коридора «Север — Юг». По его словам, Россия нарастит возможности Севморпути.

«Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК», — добавил он.

Он отметил, что большую часть аренды будет оплачивать государство.

Путин в послании затронул тему банковского сектора. Российский лидер заявил, что банки страны работают стабильно. Благодаря хорошему платежному балансу РФ не нужно просить деньги за рубежом.