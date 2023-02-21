21 февраля 2023, 12:58
Программу бесплатной газификации продолжат в России
Президент Путин сообщил о продолжении действия программы бесплатной газификации
Программа бесплатной газификации продолжит работать в России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию.
«Продолжим и программу бесплатной газификации, уже приняты решения распространить ее на социальные объекты — детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты», — сообщил Путин.
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Он добавил, что такая программа для россиян будет действовать постоянно. Для подключения своего дома человеку нужно будет обратиться к сетям газоснабежния.
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Он сообщил также, что в сферу ЖКХ в течение 10 лет власти собираются инвестировать более 4,5 триллиона рублей. Президент также сказал о важности наращивания мощности БАМа и Транссиба, о необходимости развивать Сибирь. Также нужно заниматься развитием портов Азовского и Черного моря, коридора «Север — Юг». По его словам, Россия нарастит возможности Севморпути.
«Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК», — добавил он.
Он отметил, что большую часть аренды будет оплачивать государство.
Путин в послании затронул тему банковского сектора. Российский лидер заявил, что банки страны работают стабильно. Благодаря хорошему платежному балансу РФ не нужно просить деньги за рубежом.
Социальная газификация
Послание Путина Федеральному собранию 2023
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