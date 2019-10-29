Программа развития моногородов не получила поддержки в правительстве

В 2020 году Минэкономразвития пересмотрит перечень российских моногородов и сократит их количество с 321 до 170 населенных пунктов. В результате почти половина городов с одним градообразующим предприятием может остаться без финансирования.

Как сообщили газете «Известия» в Госдуме, этот вопрос обсуждается в правительственной комиссии не первый раз, и она не поддержала предложение Минэкономразвития, предложившего за следующие три года выделить для моногородов дополнительно 18,6 миллиарда рублей. Об этом изданию сообщил ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете нижней палаты по экономполитике Павел Склянчук.

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«Известия» со ссылкой на документ цитирует письмо главы Минэкономразвития, в котором говорится о сплошном пересмотре перечня моногородов, запланированном на 2020 год.

«Мы видели предложения по корректировке госпрограммы по развитию моногородов, подготовленные Минэкономразвития России, позиция Минфина России по этому вопросу была направлена в профильное ведомство, но доработанная версия не поступала на рассмотрение», — пояснили изданию в министерстве.

Председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Землянский сообщил, что сокращение будет проводится на основании двух критериев.

Если численность населенного пункта составляет менее трех тысяч жителей и в случае потери градообразующим предприятием ведущей роли в экономике города.