ЦИК готова ходить по домам, чтобы каждый мог проголосовать за поправки

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что при голосовании по поправкам к Конституции, члены ЦИК готовы дойти до каждого голосующего.

«Избирательная система России готова к проведению всероссийского опроса по поправкам», — сообщила Панфилова.

По словам секретаря ЦИК Майи Гришиной, призыв к голосованию начнется, когда опубликуют указ президента РФ.

Памфилова отметила, что в связи с текущей ситуацией из-за коронавируса, избирательная комиссия готова предложить несколько вариантов голосования. Они отвечают мерам безопасности граждан.

Владимир Путин подписал указ, которым назначил на 22 апреля общероссийское голосование по изменениям Конституции. На него вынесут вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

Ранее президент России утвердил закон о поправках в Конституцию, после одобрения Государственной думой и Советом Федерации.