Прогноз замедления роста ВВП России оказался неверным | 360°

Власть 06 сентября 2022, 12:45 Поделиться Telegram

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Viber Прогноз замедления роста ВВП России оказался неверным Представитель Кремля Песков: ВВП России в 2022 году сократится меньше ожидаемого РИА «Новости»

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ВВП России по итогам 2022 года сократится чуть более чем на 2%. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.

«У нас сократится ВВП чуть больше чем на 2% по итогам года. Прогнозировали большее падение», — сказал он.

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По мнению Пескова, уже сейчас можно проявить умеренный оптимизм. Он подчеркнул, что необходимо прорабатывать различные варианты развития событий.

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Также Песков отметил, что правительство проводит огромный пласт работ для стабилизации экономики в текущих непростых условиях. Среди них пресс-секретарь президента страны выделил враждебные действия других государств по отношению к России.

Ранее представитель Кремля заявил, что европейские политики совершили слишком много ошибок, за которые теперь нужно платить. Эти слова процитировал RT.

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