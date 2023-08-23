Власть 23 августа 2023, 16:04 Прогнозы о сложностях с российским бюджетом не сбылись — Мишустин Премьер Мишустин: прогнозы о сложностях с бюджетом России не сбылись Unsplash

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Федеральный бюджет за первое полугодие пополнился больше, чем ожидалось. Сложностей, которые прогнозировались, не произошло. Такое заявление сделал председатель правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина, сообщил ТАСС.

«В начале года звучали экспертные оценки о том, что [бюджет РФ] будет сложно сбалансировать, разные цифры приводились. Уже по итогам шести месяцев видно, что все эти опасения не оправдались», — сказал он.

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По его словам, за этот период доходы казны превысили прогнозы на 135 миллиардов рублей и оказались больше 12 триллионов 300 миллиардов рублей.

Премьер отметил и рост денежных поступлений из несырьевых секторов экономики. Эта тенденция только усилилась по сравнению с первым кварталом. Такое положение дел позволяет решать задачи по развитию России.

Мишустин напомнил, что первоочередное финансирование социальных, медицинских и касающихся поддержки людей программ удалось сохранить, Также продолжается и поддержка бизнеса государством, добавил глава правительства.