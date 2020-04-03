Профсоюзы предложили начать национализацию в России
Само письмо опубликовано на сайте организации.
На фоне эпидемии коронавируса проблемы российских компаний могут привести к тому, что массовыми станут спекулятивные сделки с единственной целью захвата предприятий, считает Шмаков.
По его мнению, национализировать следует те компании, которые важны для экономики России и обеспечения социальной стабильности. Работающая при правительстве трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений должна определять эти компании.
Глава ФНПР также считает, что следует на год запретить новую приватизацию компаний, которые стали государственной собственностью. Шмаков уверен, что передавать их в частные руки необходимо только с учетом мнения отраслевого профсоюза, во избежание злоупотреблений.
Также объединение предлагает отмену налога в 13% на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, чей труд оплачивается на уровне МРОТ и ниже. Это предложено в качестве других мер по поддержке российской экономики.
В рамках борьбы с эпидемией коронавируса Шмаков также предложил повысить на 50% зарплаты всем работникам здравоохранения.