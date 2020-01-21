Профильные комитеты Совфеда одобрили отставку Чайки

Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, а также по обороне и безопасности рекомендовали верхней палате поддержать отставку Юрия Чайки с должности генпрокурора РФ.

Такое решение члены комитета приняли на совместном предварительном заседании по этому вопросу. Об этом сообщил ТАСС. Окончательную точку в этом вопросе сенаторы поставят 22 января.

Глава комитета по законодательству Андрей Клишас уточнил, что Чайка не смог быть на мероприятии. Однако в среду он придет на пленарное заседании Совефеда. Клишас отметил, что все желающие смогут выразить Юрию Яковлевичу благодарность «за нашу совместную, очень плодотворную работу».

Член Совета Федерации, также отметил что все эти годы палата на высоком уровне сотрудничала с Генпрокуратурой РФ.

«Юрий Яковлевич поднял работу в органах Генпрокуратуры на принципиально новый уровень. И мы, безусловно, благодарны ему за огромный вклад в укрепление законности в нашей стране», — подчеркнул Клишас.

В понедельник, 20 января, стало известно, что Юрий Чайка покидает пост генпрокурора. Его он занимал с 2006 года. Президент Владимир Путин предложил кандидатуру заместителя руководителя СК Игоря Краснова на должность главы Генпрокуратуры РФ. Профильные комитеты Совета Федерации одобрили его кандидатуру. Об этом написало РИА «Новости».