Профильные комитеты Госдумы рекомендовали ратифицировать договоры с ДНР и ЛНР

Комитеты по международным делам, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками единогласно рекомендовали Госдуме ратифицировать договоры с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Об этом сообщил ТАСС.

Ратификация — это процесс придания документу юридической силы путем его утверждения соответствующим органом каждой из сторон.

Президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля. Путин подчеркнул, что считает необходимым «принять уже давно назревшее решение», и попросил Федеральное собрание поддержать это решение. Затем российский лидер подписал договор о сотрудничестве с главами ЛНР и ДНР.

Ранее в тот же день лидеры этих территорий Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик.

Уже 22 февраля Совет Федерации соберется на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о признании ЛДНР.