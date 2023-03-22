22 марта 2023, 14:09
Профессор Университета Уэйна Саид Хан прокомментировал ситуацию с уголовными обвинениями Трампу
Уголовные обвинения предъявили бывшему президенту США Дональду Трампу. Профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан прокомментировал ситуацию с возможным задержанием экс-главы Белого дома, сообщили «Известия».
По мнению эксперта, сейчас Трамп пользуется появившейся возможностью лишний раз привлечь внимание к своей кандидатуре перед началом предвыборной кампании.
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Профессор назвал эту ситуацию беспрецедентной историей и отметил, что ни одному президенту США никогда не предъявляли уголовных обвинений.
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США
Дональд Трамп
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