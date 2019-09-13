Профессор предложил развернуть ядерное оружие под Калининградом в ответ на провокацию Польши

США одобрили продажу Польше самолетов F-35 Подробнее

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич уверен, что поставки истребителей в Польшу будут реализованы. По его мнению, F-35 несет угрозу для Калининградской области и западных районов Белоруссии.

«Это станет явной военной провокацией, прежде всего, по отношению к Российской Федерации и частично в отношении Белоруссии», — отметил профессор.

Он считает, что России и Белоруссии придется отреагировать на милитаризацию Польши. Межевич предложил нарастить потенциал ПВО российской группировки войск, которая развернута в Калининградской области.

«Так вот я перешел бы к полноценному развертыванию на территории Калининградской области ядерного вооружения. Когда это происходит в больнице, то уже колют аминазин. В нашем же случае требуется более сильнодействующее средство, способное реализовать адекватный ответ с некоторым даже опережением. Ведь не поймут иначе! Особенно в случае с Польшей», — заявил Николай Межевич.

Он добавил, что оппоненты России утратили способность к объективному восприятию реальности.