Власть 10 февраля 2023, 17:23 Профессор Питер Кузник заявил, что обвинение США в подрыве «Северных потоков» навредит Германии

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В настоящее время активно обсуждается, что за диверсией на «Северных потоках» стоят США, но подобная риторика навредит, в первую очередь, Германии. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питер Кузник.

По его словам, обвинения вряд ли негативно скажутся на США, потому что там политики заняли воинственную позицию. Но в Европе растут антивоенные настроение. И особенно это наблюдается в Германии.

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«В Германии сейчас раздвоение голосов. Пока Бербок и Партия зеленых, точно так же как и Шольц, и его приближенные… соглашаются отправлять танки и прочее на Украину, в Германии поднимаются сильные антивоенные настроения», — подчеркнул он.

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