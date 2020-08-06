Профессор Панов объяснил претензии Японии после визита главы МЧС на Курилы

Заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов объяснил претензии Японии к поездке главы МЧС России Евгения Зиничева на остров Кунашир.

По его словам, подобного рода заявления являются традиционной политикой Токио, информирует сайт «Политика сегодня».

«Япония считает, что эта территория незаконно оккупированная СССР, потом РФ, поэтому всякое посещение официальными лицами всегда, традиционно заканчивается заявлениями. Это не в первый раз и, скорее всего, не в последний», — подчеркнул специалист.

Зиничев открыл на территории острова новый аварийно-спасательный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. По мнению Панова, это не имеет значения для Японии. Их волнует факт того, что официальное лицо приехало на Курильские острова.

Россия и Япония несколько десятилетий ведут переговоры для закрепления мирного договора по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием для этого являются разногласия по теме принадлежности южной части Курил. После войны весь архипелаг включили в состав СССР. Япония не согласна, что РФ принадлежат Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд прилегающих небольших островов.