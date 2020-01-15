Профессор МГУ определил ключевые темы в послании Путина

По мнению Манойло, Путин обратит внимание на благосостояние граждан, борьбу с коррупцией и празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

«Я полагаю, что на этот раз в послании президента будет три ключевые линии. Первая — улучшение благосостояния народа, поскольку это волнует всех простых граждан. Вторая — беспощадная борьба с коррупцией. Думаю, две эти линии будут четко просматриваться в речи Владимира Путина. Полагаю, магистральной темой станет и празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне», — пояснил профессор.

Он также заметил, что президент, вероятно, напомнит о национальных проектах. На них выделены, но не освоены деньги. По словам Манойло, Путин может призвать к сокращению бюрократии в вузах.

«Как профессор МГУ, я бы, конечно, хотел улучшения климата в профессорско-преподавательской среде. Хотелось бы, чтобы работников образования и науки и их рабочее время ценили по-настоящему. Ведь у нас с каждым годом все меньше остается времени на преподавание, все больше уходит на подготовку отчетов и заполнения прочих бумаг. Я бы хотел, чтобы бюрократии стало меньше, а времени на обучение студентов по специальности и по профилю — больше. Мы должны иметь возможность уделять студентам основное время, а не составлять отчеты, согласовывать их на разных уровнях руководства, коих с каждым годом становится все больше», — добавил эксперт.