Профессор МГИМО назвала «прощупыванием позиций» предложение Макрона о нейтральном статусе Украины

Профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина прокомментировала предложение французского президента Эммануэля Макрона закрепить за Украиной нейтральный статус. Специалиста процитировало ИА НСН.

«Это было всего лишь предложение, это такое прощупывание позиций», — объяснила Обичкина.

Она усомнилась, что инициатива Макрона будет хорошо воспринята на Украине и партнерами по Североатлантическому Альянсу. По ее мнению, это предложение скорее всего было сделано в сослагательном наклонении. Профессор напомнила, что нейтральный статус страны провозглашается самим государством исходя из «печального опыта предыдущей военной катастрофы».

«Или же после большой войны, странами-победителями в рамках международного обсуждения он навязывается стране, которую хотят санкционировать», — добавила Обичкина.