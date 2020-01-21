«Профессионал, понимающий технологии». Клименко оценил Шадаева на посту главы минцифровизации

Отличным специалистом, чья компетенция была заметно еще по работе в Подмосковье, назвал нового министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева экс-советник президента по интернету Герман Клименко.

Он сообщил «360», что раньше пересекался с ним по работе.

«В правительстве, наверное, один из самых молодых министров. Но он прекрасно знает, как устроен город, это даже на примере Подмосквья видно, он же там много работал. Профессионал, понимающий процессы внедрения технологий. Для нашей индустрии, это очень хорошее решение. В связке с Мишустиным, который прекрасно знает, как работают ведомства, цифровизация может пойти по новому пути. Сейчас она развивается достаточно странно», — сообщил Клименко.

Он отметил, что проблема отрасли в том, что зачастую приходилось ждать, пока Госдума примет 50 законов о цифровизации. По мнению эксперта, правительство может 90% задач решить своими внутренними распоряжениями. Клименко подчеркнул, что нет необходимости перекладывать ответственность на парламент, нужно вовремя принимать решения и внедрять их. Основной проблемой Клименко назвал состыковку ведомственных решений.

По данным РИА «Новости», Максут Шадаев с 2014 года был министром государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. В 2016 голу стал зампредом правительства Подмосковья.

Пост вице-президента ПАО «Ростелеком» по цифровым платформам Шадаев занял в 2018 году. С 2019 года он совмещает эту должность с постом генерального директора АО «РТ Лабс».