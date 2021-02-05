Профессии музыканта и художника освоят дети в новом детсаду на Ямале

Дошкольное учреждении рассчитано на 120 мест, в большую часть групп будут ходить дети до трех лет. Такое решение принято по просьбам родителей. Во время электронной записи они писали, что хотели бы водить ребенка в детсад с 1,5 года.

В «Радуге» воспитанников познакомят с профессиями повара, автомеханика, химика, музыканта и художника. Основным направлением выбрали инженерно-техническое творчество.

Детский сад построили по программе муниципально-частного партнерства. Данный механизм применили впервые при строительстве дошкольных учреждений.

Новоселье отметили и бывшие жители аварийных домов. Руководитель региона вручил трем семьям ключи от благоустроенных квартир. Три пятиэтажки возведены в 9-м микрорайоне Губкинского за 1,5 года.

Артюхов сейчас находится с рабочей поездкой в Губкинском — самом молодом городе округа.