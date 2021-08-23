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    23 августа 2021, 22:17

    Сенатор назвал политической профанацией «Крымскую платформу»

    Артур Блянихов

    Член Совфеда Ольга Ковитиди обсудила с Daily Storm форум «Крымская платформа», который проходит в Киеве без представителей полуострова.

    Сенатор напомнила, что Украина проигнорировала заявку на участие от представителей Крыма.

    «После этого мы можем твердо сказать, что „Крымская платформа“ без крымчан — это очередная политическая профанация», — обратила внимание собеседница издания.

    Она заметила, что у саммита исключительно внешнеполитическая повестка, и он не направлен на решение вопросов жителей полуострова.

    «Для Украины Крым — это исключительно территория, но не люди, которые на ней живут», — добавила парламентарий.