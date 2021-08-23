Сенатор назвал политической профанацией «Крымскую платформу»

Член Совфеда Ольга Ковитиди обсудила с Daily Storm форум «Крымская платформа», который проходит в Киеве без представителей полуострова.

Сенатор напомнила, что Украина проигнорировала заявку на участие от представителей Крыма.

«После этого мы можем твердо сказать, что „Крымская платформа“ без крымчан — это очередная политическая профанация», — обратила внимание собеседница издания.

Она заметила, что у саммита исключительно внешнеполитическая повестка, и он не направлен на решение вопросов жителей полуострова.

«Для Украины Крым — это исключительно территория, но не люди, которые на ней живут», — добавила парламентарий.