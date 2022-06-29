Проезд имени Виктора Ситникова появился в Новом Уренгое

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов открыл проезд имени Виктора Ситникова в Новом Уренгое. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

По данным ИА «Север-Пресс», в течение 25 лет Ситников руководил дорожно-строительным предприятием. Артюхов отметил, что в честь выдающихся ямальцев появятся и другие объекты.

«То, что мы видим вокруг — километры дорог и многие объекты, успехи и достижения Нового Уренгоя, — это, в первую очередь, заслуга тех, кто первым пришел на эту землю», — заключил он.