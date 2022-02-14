Два проекта о признании самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик направят в Совет Госдумы 15 февраля. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, документы также направят в адрес президента России и в Министерство иностранных дел. Источник агентства пояснил, что это нужно для ускорения процедуры.

Проект постановления, в котором предлагалось официально обратиться к президенту России с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР, внесли на рассмотрение Госдумы 19 января.

Авторы документа указали на то, что такое признание поможет обеспечить гарантии безопасности и защиты от внешних угроз и «реализации политики геноцида по отношению к жителям республик».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что консультации с думскими фракциями по проекту, инициатором которого выступила КПФР, уже завершились. В «Справедливой России» поддержали проект. В «Единой России» предложили поставлять в ДНР и ЛНР вооружение. В ЛДПР заявили, что признание ДНР и ЛНР ничего не изменит и повлечет за собой только новые санкции.