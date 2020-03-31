Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Нарушившим карантин по коронавирусу может грозить семь лет лишения свободы за несоблюдение ограничений во время эпидемии. Госдума в третьем чтении приняла такой законопроект.

Как пишет РИА «Новости», идея этого закона принадлежит председателю Госдумы Вячеславу Володину и депутату Павлу Крашенинникову.

В документе говорится, что если человек нарушил санитарно-эпидемиологические правила и из-за его поступка массово заболели люди, то его могут оштрафовать на один миллион рублей или отправить за решетку на срок до трех лет.

Если погибнет один человек или нарушитель сознательно переступит через правила карантина, то в таком случае предлагают наказывать штрафом до двух миллионов рублей или заключением сроком до пяти лет. Самое суровое наказание — лишение свободы сроком до семи лет — полагается за нарушение карантина, в результате которого погибли два человека и более.

Депутаты приняли и поправку в КоАП, согласно которой юридических лиц будут штрафовать на 10 миллионов рублей за распространение фейков об эпидемиях.

31 марта в третьем чтении в парламенте приняли закон о штрафах в КоАП за нарушение карантина. Нарушение ограничений, которое создаст угрозу людям, повлечет административный штраф для граждан в размере от 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 тысяч рублей до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

Если действия повлекут пагубные последствия для здоровья людей или даже смерть, однако уголовного деяния не выявят, то наказание будет выше. Гражданам придется выплатить от 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. Должностным лицам грозит штраф от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.

КоАП дополнили статьей об ответственности за невыполнение правил поведения при ЧС. Если не будет при таком нарушении тяжких последствий, то простым людям придется заплатить от одной до трех тысяч рублей, должностным лицам от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. Вред здоровью или имуществу повлечет штрафы для граждан от 15 до 50 тысяч рублей, а для должностных лиц до 500 тысяч рублей.

Чтобы не допустить распространения коронавируса, о пандемии которого ВОЗ объявила 11 марта, Россия уже закрыла границы. Региональные власти ввели в некоторых субъектах усиленные меры по борьбе с инфекцией — режим жесткой самоизоляции. В Москве, Подмосковье и еще в более чем 20 регионах запрещено выходить на улицу без особой надобности.