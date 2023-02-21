Власть 21 февраля 2023, 19:58 Проект по привлечению строителей из Узбекистана приостановили в России Правительство России приостановило программу по привлечению строителей из Узбекистана freepik

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Правительство приостановило проект пилотной программы по привлечению граждан Узбекистана к строительным работам в России. Соответствующий документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Постановление опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Действие распоряжения российского правительства от 6 октября 2021 года по реализации проекта по привлечению 10 тысяч строителей из Узбекистана приостанавливается.

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Инициативу о о временном прекращении программы выдвинул Минтруд России в феврале 2023 года.

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В Государственной думе предложили обсудить запрет работать удаленно IT-специалистами, которые покинули Россию после начала специальной военной операции. Речь идет о тех специалистах, которые занимаются обслуживанием государственных информационных систем, объектов критической информационной инфраструктуры и обороте личных данных.

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который подразумевает введение нового термина — «дети спецоперации» и устанавливает для них меры поддержки.