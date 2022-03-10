Проект обращения о деятельности биолабораторий на Украине внесли в Госдуму

Комитет по международным делам внес Госдумы внес на рассмотрение проект постановления нижней палаты парламент о ее обращении к Парламентской ассамблее ОБСЕ и ООН. В документе речь идет о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине. Он появился в думской электронной базе данных.

«Направляем проект постановления Государственной думы «Об обращении Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации «К Организации Объединенных Наций и Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине», внесенный комитетом Государственной Думы по международным делам», — сказано в проекте.

Минобороны РФ ранее заявило, что Соединенные Штаты использовали свыше 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине. Последние участвовали в американской военно-биологической программе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в связи с этим Россия не исключает консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Постоянный представитель РФ в ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Россия направит в эту организацию документы о возможной провокации украинских властей с применением химического оружия на Украине.