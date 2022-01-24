Проект об ограничении связи при ЧС раскритиковали в правительстве

Проект об ограничении связи, предложенный Минцифры, не приняли в правительстве. Его не одобрили чиновники Минэкономразвития, судя по документу, опубликованному на сайте проектов нормативных правовых актов.

Минцифры предложили установить такой порядок, который бы предусматривал приоритетное использование любых способов связи с экстренными службами в случае природных или техногенных ЧС.

Такую инициативу авторы законопроекта объяснили тем, что у операторов связи не всегда есть возможность обеспечить достаточный уровень качества коммуникации для соединения работников экстренных служб, когда это необходимо. Согласно проекту, у операторов также появилась бы обязанность проведения тренировок для подтверждения готовности сетей.

В Минэкономразвития акт отклонили, сочтя его недоработанным. Положение о проведении тренировок постановили исключить из-за того, что оно никак не регламентируется. Законопроект также раскритиковали, поскольку он сильно сказался бы на государстве и бизнесе, приведя в том числе к неоправданным тратам.