Власть 03 марта 2023, 07:41 Проект о запрете усыновления в недружественные страны рассмотрят в Госдуме Депутат Останина: Госдума рассмотрит проект о запрете усыновления в недружественные страны Фото: сайт Госдумы

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Проект закона, который предполагает запрет на усыновление российских детей в недружественные страны, внесли в план законопроектной деятельности Госдумы на март. Комитет Думы по вопросам семьи рассмотрит его уже 3 марта. Об этом заявила РИА «Новости» глава комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи Нина Останина.

Ожидается, что заседание комитета пройдет в закрытом для средств массовой информации формате. Останина отметила, что в нем может принять участие глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

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«[3 марта] мы окончательно поставим твердую точку в этом вопросе, но в Совет Государственной Думы, в программу законопроектной деятельности Думы на март мы этот закон внесли», — сказала она.

Депутат добавила, что отзыв кабмина на этот законопроект пока не поступил, поэтому инициативу рассмотрят без него. Парламентарий объяснила, что при наличии положительного мнения и без официального заключения правительства думский комитет по вопросам семьи может вынести данный проект закона на обсуждение.

Законопроект, предлагающий запретить передачу под опеку или усыновление детей-сирот из РФ гражданам недружественных стран, депутаты из фракций ЛДПР, КПРФ, «Новые люди» и «Справедливая Россия — За правду» внесли на рассмотрение Госдумы еще в августе 2022 года. Предполагается, что если государство перестанет совершать недружественные действия в отношении России, то данное ограничение может быть снято без внесения изменений в Семейный кодекс.