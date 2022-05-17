Проект о создании в России «новой пионерии» рассмотрят в Госдуме

Госдума РФ 19 рассмотрит законопроект о единой общероссийской детской молодежной организации. По мнению депутатов, создание такой организации — согласованное политическое решение и отклик на общественный запрос. Об этом сообщило РИА Новости.

«Законопроект межкомитетский и межфракционный. Четыре комитета вносят законопроект — комитет по делам семьи, женщин и детей, во молодёжной политике, по вопросам общественных и религиозных объединений и по просвещению», — рассказала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Она подчеркнула, что к разработке законопроекта причастны все пять думских фракций. При этом по названию организации авторы проекта пока не сошлись во мнениях, что не помешало им определить ее основные цели, задачи и структуру.

«Профильным министерством, которое будет заниматься этой организацией, будет Минпросвещения», — добавила депутат.

Предполагается, что новая организация объединит все молодежные движения, вступать в нее смогут дети от шести лет. Структура, по словам Останиной, будет напоминать советскую пионерию.

Наблюдательный совет «новой пионерии» предлагается возглавить Владимиру Путину.