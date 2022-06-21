Проект о штрафах за выброшенных животных сняли с рассмотрения в Думе

Законопроект о введении в Кодекс об административных правонарушениях штрафов за выброшенных животных сняли с рассмотрения в Госдуме во втором чтении. Как сообщила газета «Известия», документ предусматривал наказание до 30 тысяч рублей для россиян, которые выгоняли питомцев из дома.

Один из авторов законопроекта, депутат Павел Крашенинников, заявил, что, несмотря на важность законопроекта, договориться о его принятии народные избранники пока не смогли. Без консенсуса рассматривать документ нельзя.

«Поэтому пока без срока предлагаем снять», — заявил Крашенинников.

Первое чтение законопроект прошел в декабре 2021 года. Он предусматривает введение штрафов за нарушение правил содержания животных и оставление их без присмотра владельцев. Кроме того, документ введет наказания за жестокое обращение с животными без признаков уголовного деяния.

Президент фонда зоозащиты «Спаси меня» и депутат Калининского района Челябинска Карен Даллакян в беседе с «360» отметил, что введение штрафов за выброшенных животных невозможно, если россияне не начнут регистрировать своих питомцев.

«Сегодня полиция не может действовать, потому что человек может просто отказаться от выброшенной собаки, заявив, что животное не его. Поэтому сначала нужна регистрация животных, а уже потом все остальное», — заявил он.

Даллакян пояснил, что вопрос регистрации животных находится в ведении Министерства сельского хозяйства, которое предлагает сделать чипизацию или клеймение платным. Сейчас так регистрируют сельскохозяйственных животных. Но это делают фермеры и коммерческие структуры, а как быть с простыми россиянами — непонятно. В случае платной регистрации есть риск, что люди начнут отказываться от питомцев.

При этом ситуация с брошенными животными или находящимися на самовыгуле сейчас очень плохая. Собаки сбиваются в стаи и могут нападать на людей. Кроме того, это основной источник пополнения уличных животных. Владельцы собак и кошек часто выбрасывают на улицу приплод, который принесли их питомцы. Поэтому отдельным штрафом этот вопрос пока не урегулировать.