Проект о штрафах за неисполнение закона «о приземлении» поддержали в правительстве РФ

Оборотные штрафы для иностранных IT-гигантов предлагается ввести за неисполнение норм закона «о приземлении». Такой законопроект поддержало российское правительство. Документ есть в распоряжении РИА «Новости».

Законопроект внесли в Госдуму 10 марта депутаты от фракции «Единая Россия». Документом, в частности, предусматривается штраф в размере до 1/10 общего размера суммы выручки за работу иностранных IT-гигантов в России без создания филиала или открытия официальных представительств в стране.

«Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает», — сказано в отзыве.

Минпромторг намерен заняться рассмотрением вопроса о том, чтобы ввести мораторий на штрафы для поставщиков от торговых сетей. Подобное предложение к министру промышленности и торговли Денису Мантурову выразил депутат Государственной думы Сергей Лисовский, сообщила газета «Известия». Как указано, незадолго до этого и сами пищевики обратились с просьбой хотя бы на ближайшие на полгода отказаться от штрафов к Ассоциации компаний розничной торговли.