Проект о наказании за участие в боевых действиях против России одобрили в Госдуме

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предполагающий наказание до 20 лет тюрьмы за участие в боевых действиях против России, а также лишение свободы за публичные призывы к действиям против госбезопасности. Об этом сообщило РИА «Новости».

Документ вводит в УК РФ новую статью 280.4 «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства».

Для нарушителей предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до четырех лет. В случае, если те же деяния совершены организованной группой либо с угрозой насилия, предусмотрено от пяти до семи лет тюрьмы со штрафом от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей.

Законопроект также предусматривает наказание до 20 лет тюрьмы со штрафом в размере 500 тысяч рублей за участие россиян в боевых действиях против интересов РФ за рубежом.