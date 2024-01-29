Власть 29 января 2024, 13:25 Проект о конфискации имущества за фейки получил одобрение комитета Госдумы перед вторым чтением Комитет ГД одобрил проект лишения имущества за фейки об армии перед II чтением «ВКонтакте»

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Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о конфискации имущества за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах России, а также за призывы к деятельности против государства из-за корыстных побуждений на этой неделе. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил председатель комитета по государственному строительству и законодательству нижней палаты парламента Павел Крашенинников.

Он уточнил, что комитет рассмотрел проект закона перед новым чтением и полностью одобрил документ. По словам депутата, новое голосование по принятию может пройти в четверг, 1 февраля.

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Законопроект предусматривает внесение поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России.

В качестве дополнительного наказания за распространение фейков или призывов против безопасности России грозит конфискация имущества, если преступление носило корыстный характер.

В пояснительной записке авторы пояснили, что механизм конфискации предусматривает возможность для суда лишать фигуранта уголовного дела денег, ценностей и другого имущества, которые использовались для совершения преступления.

Первое чтение законопроект прошел в Госдуме в минувшую среду, 24 января.