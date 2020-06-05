Проект нового КоАП включил 70% предложений регионов

Одна из главных особенностей нового КоАП заключается в том, что он носит не карательный, а превентивный характер, объяснила она.

В обновленном проекте значительно сократилось число составов правонарушений, по которым гражданам будут выносить предупреждения. Такая же мера предусмотрена для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые совершили правонарушение впервые и без отягчающих обстоятельств.

В текст проекта вошло 70% предложений регионов, которые обобщил и представил Совет Федерации. «Очень многие предложения регионов в проекте нового КоАП учтены», — сказала Рукавишникова.

Например, планируется ввести ответственность за нарушение тишины и покоя граждан ночью, за продажу несовершеннолетним некурительных смесей на основе табака или никотина.

«В числе наших важнейших достижений — включение в проект кодекса целого блока правонарушений, посягающих на сферу благоустройства. Такие составы уже давно были закреплены административно-деликтным законодательством субъектов РФ, они типичны, распространены по всей стране», — отметила первый замглавы Комитета Совфеда.

Однако, по ее словам, в регионах в этой сфере долгое время было множество проблем в плане законодательного закрепления самих нарушений и в их администрировании.

В проекте кодекса отражены такие правонарушения, как мойка транспортных средств в запрещенных для этого местах, парковка машин на газонах, цветниках и других территориях с зелеными насаждениями. Под запрет также попадает проезд и парковка автомобилей на детских игровых и спортивных площадках, нанесение на фасады зданий надписей и граффити. Кроме того, ответственность придется понести за складирование и хранение строительных материалов, изделий и конструкций на необорудованной для этого территории.