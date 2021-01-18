Проект Единого плана по достижению национальных целей в России доработают

В российском правительстве займутся доработкой проекта Единого плана по достижению национальных целей. Президент РФ Владимир Путин установил срок до 1 февраля.

Поручение глава государства дал по итогам итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщила пресс-служба Кремля.

Кабмину предстоит доработать указанный проект и представить его на рассмотрение совета, обратив внимание на несколько нюансов. В частности, Путин указал на необходимость уточнить целевые значения показателей национальных целей развития РФ до 2024 года и на плановый период до 2030-го. В учет нужно будет взять их фактические значения по итогам 2020-го или по уточненным оценкам за этот период.

Следует уточнить и «ежегодные значения показателей национальных целей развития Российской Федерации в период до 2024 года». Исходить при этом нужно из необходимости их качественного улучшения «по сравнению с уровнями 2018 года и значительного прогресса в период до 2024 года в достижении показателей национальных целей развития, установленных на 2030 год».

Правительству также поручено определить ключевые планируемые достижения Единого плана, которые включают в себя ежегодные показатели национальных целей, иные ключевые индикаторы и основные задачи по 2023 год включительно.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отчет о проделанной работе парламентарии должны предоставить в срок до 1 февраля.