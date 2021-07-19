Проект «Активный гражданин» запустил голосования в пяти районах Москвы

В пяти районах Восточного административного округа столицы проект «Активный гражданин» запустил территориальные голосования. В районных центрах появятся новые спортивные и творческие направления. Их должны выбрать сами жители.

Как сообщили агентству новостей «Москва» в пресс-службе ГКУ «Новые технологии управления», в Новокосино жители должны выбрать секции, которые будут работать на базе районного центра «Родник». В нем уже есть более 30 секций, но жители района должны определить новые направления.

В досугово-спортивном центре «Соколинка» (район «Соколиная гора») должны открыться новые кружки. Участникам голосования надо будет выбрать два варианта из шести — актерское мастерство, клуб молодых предпринимателей, робототехника, курс скорочтения, нейропсихолог/логопед, курс «Разработчик AR&VR (технологии дополненной и виртуальной реальности)».

В досуговом центре «Богородское» (район «Богородское») жители будут выбирать между танцами (хип-хоп и степ) и боевыми единоборствами (тхэквондо и бокс).

Жители района Гольянова должны решить, какие мероприятия проведут в центре «Форвард». Есть варианты — творческий конкурс, шахматный турнир, историческая викторина и конкурс «Соревнуемся дома».

Жителей Косино-Ухтомского района попросили оценить проведенный в июне праздник ко Дню защиты детей.

Ранее портал «Активный гражданин» дал москвичам возможность выбрать название для новой станции метро Большой кольцевой линии.