Продуктовые карточки предложили ввести в России для малоимущих

В адрес российского правительства было отправлено предложение о введении продуктовых карточек и социального питания для малоимущих россиян в связи с повышением цен на базовые продукты.

Об этом РИА «Новости» рассказал автор инициативы глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина. Она подчеркнула, что кабмин заключил с компаниями соглашение о заморозке цен на три месяца. Но это время незначительно, а затем стоимость продуктов вновь будет рычной. По ее мнению, недопустимо увеличивать цены при падении уровня заработка и росте безработицы.

«В стране дефицита продуктов нет, мы услышали подтверждение этого факта от президента. На днях он давал поручение правительству разобраться с ценами, и мы увидели, как быстро нашлось решение. Правительство зафиксировало верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло», — рассказала Оглоблина.

По ее мнению, поддержка нуждающихся граждан необходима, поэтому предложила правительству задуматься над предоставлением продуктовых карточек, социального питания или товаров первой необходимости малоимущим.

На рост цен на масло, муку, сахар макаронные изделия и хлеб обратил внимание президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что, по его мнению, «пандемия здесь ни при чем».