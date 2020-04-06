Правительство РФ и Госдума обсудили вопросы продовольственной безопасности
Во время встречи они обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса. Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что эта встреча является одной их приоритетных в сложившейся ситуации. Для России сейчас очень важны продовольственная безопасность и устойчивое развитие села.
Председатель Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин уверен, что необходимо как можно быстрее рассмотреть проекты, которые уже проработал Минсельхоз.
От того, как мы проведем весенне-полевую кампанию, очень многое будет зависеть и дальше — от обеспечения продовольствием нашего населения до выполнения поставленных президентом задач по удвоению экспортаВладимир Кашин.
Вячеслав Володин отметил, что в текущих условиях действительно важно создать условия для селян. В приоритете — вопросы контроля цен горюче-смазочных материалов и поставки техники. Володин подчеркнул, что ГД готова контролировать реализацию этих мер.