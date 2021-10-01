Продовольственное эмбарго продлили до 31 декабря 2022 года

В России продлили продовольственное эмбарго до конца 2022 года. Постановление было размещено на официальном портале правовой информации.

«Ввести по 31 декабря 2022 года запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия, Княжество Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, по перечню согласно приложению», — сказано в документе.

В 2014 году Россия запретила ввоз некоторых товаров из стран, которые объявили о санкциях против РФ. Ограничения коснулись мяса, колбас, рыбы и морепродуктов, а также овощей, фруктов и молочной продукции. Санкции сохранялись, и Москва отвечала на них зеркально.