Продовольственная безопасность всего мира, в том числе и Украины, оказалась под угрозой из-за действий Запада. Россия, наоборот, заинтересована в том, что соседняя страна смогла обеспечить себя зерном — в том числе и для посевной.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила в своем Telegram-канале, что РФ поступает подобным образом из гуманитарных соображений.

«Что же делает Запад? Он зерно вывозит грузовиками, оставляя украинское население без возможности справиться с грядущим дефицитом», — подчеркнула она.

Захарова также ответила на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который назвал причиной продовольственного кризиса «русские снаряды».

«Еще раз. На пальцах. Санкции против Российской Федерации нанесли серьезный удар по мировой экономике, которая только начала постепенно восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией COVID-19», — написала дипломат.

Ограничительные меры против России, добавила она, стали причиной разрыва сложившихся логистических, производственных и бытовых цепочек и нарушили систему финансовых расчетов.

«У нас есть товар — наше зерно, у покупателя — деньги и желание его приобрести. Но санкции банально не дают это сделать. Ни физически — перевезти зерно, ни финансово — за него расплатиться», — заметила Захарова.

Россия с учетом существующих объективных трудностей, указала официальный представитель МИД РФ, остается добросовестным участником мирового рынка. Свои обязательства по международным контрактам по экспорту зерна, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции Россия намерена исполнять и впредь. Разворачивающийся в мире продовольственный кризис Россию, в отличие от Европы, беспокоит.