Вице-премьер Украины: страна уже 5 лет готова к отмене санкций против России Подробнее

По мнению парламентария, в данной ситуации киевским политикам было бы правильнее прекратить подобные рассуждения и переключиться на размышления о том, как быстрее выстроить нормальные отношения с Москвой. Цеков заметил, что при такой позиции Незалежная продолжает терять во многих сферах, в частности в экономическом секторе.

«Верхушка украинского политического сообщества продолжает говорить глупости», — резюмировал член Комитета Совфеда по международным делам.