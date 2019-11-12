  • «Продолжают говорить глупости». Сенатор Цеков — о «готовности» Киева к отмене антироссийских санкций Евросоюзом

    12 ноября 2019, 14:55

    Артур Блянихов

    Сенатор Сергей Цеков обсудил с RT слова украинского вице-премьера по вопросам евроинтеграции Дмитрия Кулебы о готовности Киева к отмене антироссийских санкций со стороны ЕС.

    Вице-премьер Украины: страна уже 5 лет готова к отмене санкций против России

    Подробнее

    По мнению парламентария, в данной ситуации киевским политикам было бы правильнее прекратить подобные рассуждения и переключиться на размышления о том, как быстрее выстроить нормальные отношения с Москвой. Цеков заметил, что при такой позиции Незалежная продолжает терять во многих сферах, в частности в экономическом секторе.

    «Верхушка украинского политического сообщества продолжает говорить глупости», — резюмировал член Комитета Совфеда по международным делам.