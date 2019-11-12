«Продолжают говорить глупости». Сенатор Цеков — о «готовности» Киева к отмене антироссийских санкций Евросоюзом
Сенатор Сергей Цеков обсудил с RT слова украинского вице-премьера по вопросам евроинтеграции Дмитрия Кулебы о готовности Киева к отмене антироссийских санкций со стороны ЕС.
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По мнению парламентария, в данной ситуации киевским политикам было бы правильнее прекратить подобные рассуждения и переключиться на размышления о том, как быстрее выстроить нормальные отношения с Москвой. Цеков заметил, что при такой позиции Незалежная продолжает терять во многих сферах, в частности в экономическом секторе.
«Верхушка украинского политического сообщества продолжает говорить глупости», — резюмировал член Комитета Совфеда по международным делам.