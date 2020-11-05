Продление удаленки для старшеклассников объяснили в Госдуме

А еще мэрия смотрит на данные Роспотребнадзора, изучает все возможные последствия и риски.

В Москве живет больше всего людей по сравнению с другими российскими городами. А значит, будет больше заболевших COVID-19, вероятность заразиться коронавирусом тоже выше.

«В том числе исходя из того, что есть те, кто либо принципиально, либо просто безответственно не соблюдает предписанные меры безопасности… Что и послужило поводом для принятия такого решения», — объяснил депутат.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил учебу на удаленке для школьников 6-11-х классов до 22 ноября. В начале текущей недели ситуация с коронавирусом вновь стала обостряться, объяснил он. Это видно по числу новых пациентов и госпитализаций.