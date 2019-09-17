Продажу вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним запретили на Камчатке

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Нарушение запрета на продажу систем курения грозит штрафом в размере от трех до пяти тысяч рублей. Должностные лица и индивидуальные предприниматели заплатят за нарушение от 30 до 50 тысяч рублей, юридические лица — от 100 до 150 тысяч рублей. Закон вступит в силу через 10 дней после публикации.

Новый закон приняли под руководством председателя Законодательного собрания Камчатского края Валерия Раенко. По его словам, влияние и последствия от курения электронных систем доставки никотина еще до конца не изучены. Они не проходили независимое тестирование. Между тем, по данным Роспотребнадзора, их использование формируют у пользователей привычку к курению.

С призывом запретить продажу электронных систем доставки никотина в стране ранее выступало Министерство здравоохранения России. По словам заместителя главы Минздрава Олега Салагая, электронные системы курения приобретают в России «лавинообразное распространение», напомнила «Свободная пресса».