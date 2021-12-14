Продажу пива на заправках России предложили снова разрешить

Минэнерго России предложило снова разрешить продавать пиво на автомобильных заправках. Об этом стало известно из доклада правительству, которым поделилась газета «Известия».

С таким нововведением министры выступили для того, чтобы поддержать заправочный бизнес, когда бензин внезапно подорожает на два рубля в начале 2022 года. В законопроекте продажи пива указаны как повышающие доходность заправок. главы Российского топливного союза Евгения Аркуши предположил, что мера может принести по 30-40 копеек с каждого литра топлива.

Пиво на заправках перестали продавать в России в 2011 году, как только приравняли его к алкогольным напиткам. Продажи пива ограничены не только на заправках, но и в общественном транспорте и его остановках. При этом в местах общественного питания на транспорте продавать такие напитки можно.

О том, чтобы снять такой запрет именно с АЗС, подумывали уже в 2020 году. Тогда инициатива была представлена в качестве одной из программ по восстановлению экономики после пандемии.