Продажу пива на заправках России предложили снова разрешить
Минэнерго России предложило разрешить продажу пива на АЗС
Минэнерго России предложило снова разрешить продавать пиво на автомобильных заправках. Об этом стало известно из доклада правительству, которым поделилась газета «Известия».
С таким нововведением министры выступили для того, чтобы поддержать заправочный бизнес, когда бензин внезапно подорожает на два рубля в начале 2022 года. В законопроекте продажи пива указаны как повышающие доходность заправок. главы Российского топливного союза Евгения Аркуши предположил, что мера может принести по 30-40 копеек с каждого литра топлива.
Пиво на заправках перестали продавать в России в 2011 году, как только приравняли его к алкогольным напиткам. Продажи пива ограничены не только на заправках, но и в общественном транспорте и его остановках. При этом в местах общественного питания на транспорте продавать такие напитки можно.
О том, чтобы снять такой запрет именно с АЗС, подумывали уже в 2020 году. Тогда инициатива была представлена в качестве одной из программ по восстановлению экономики после пандемии.